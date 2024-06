Restaurante do Povo oferece comidas típicas de festa junina na próxima sexta-feira (14)

Barra Mansa – O Restaurante do Povo Irmã Ruth promove a partir da próxima sexta-feira (14), um almoço especial que contará com ingredientes típicos desta época do ano, como feijão tropeiro, salsichão e canjica de sobremesa.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando, comunicou que proporcionar uma refeição especial no restaurante qualifica e reconhece o serviço prestado aos munícipes. “Poder realizar um almoço com feijão tropeiro, salsichão, além de toda a comida de qualidade que levamos à população é algo maravilhoso. Agradeço muito ao prefeito Rodrigo Drable por toda confiança depositada em nosso trabalho. Este restaurante tem transformado a vida das pessoas dia a dia e seguiremos firmes na nossa missão de atender o povo com respeito e carinho”, disse.

O Restaurante do Povo funciona de segunda à sexta-feira, exceto feriados, sendo Barra Mansa a única cidade no Estado do Rio de Janeiro com três refeições para a população. O almoço é servido de 10h30 às 14h e o jantar no horário de 18h às 20h, ambos custam R$ 1,00 e tem cardápio variado; enquanto o café da manhã vai de 6h30 às 9h, com pão francês com margarina, café preto ou com leite e custa R$ 0,50.

Confira o cardápio completo da semana:

Segunda-feira (10)

Almoço: Arroz, tutu (feijão carioca), macarrão alho e óleo, salada de repolho e cenoura ralada, linguiça calabresa à portuguesa.

Jantar: Arroz, feijão carioca, polenta cremosa, salada de repolho e cenoura ralada, carne moída à primavera

Suco: Laranja

Sobremesa: Doce tablete

Terça-feira (11)

Almoço: Arroz, feijão, purê de batata, salada de alface e tomate, frango assado.

Jantar: Arroz, feijão, repolho refogado, salada de alface e tomate, torta de frango.

Suco: Abacaxi

Sobremesa: Pudim de chocolate

Quarta-feira (12)

Almoço: Arroz, feijão carioca, dobradinha, polenta cremosa, salada de almeirão e abobrinha.

Jantar: Arroz, feijão carioca, peixe assado ao vinagrete, pirão; salada de almeirão e abobrinha.

Suco: Manga

Sobremesa: Laranja (fruta)

Quinta-feira (13)

Almoço: Arroz, feijão, berinjela, salada de acelga e pepino, carne bovina com aipim.

Jantar: Arroz com açafrão, feijão, farofa com cenoura, moela ao molho, salada de acelga e pepino.

Suco: Caju

Sobremesa: Gelatina de morango

Sexta-feira (14)

Almoço: Arroz, feijão preto, feijão tropeiro, salsichão, salada de alface e batata doce.

Jantar: Arroz, feijão preto, pernil, macarrão ao alho e óleo, salada de alface e batata doce.

Suco: Maracujá

Sobremesa: Canjica