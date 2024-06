Restaurante do Povo recebe o Quarteto de Eufônio, em Barra Mansa

Barra Mansa – O Projeto Música nas Escolas, em parceria com a SMASDH (Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos), irá apresentar no Restaurante do Povo Irmã Ruth mais uma apresentação musical durante o jantar (oferecido entre 18h e 19h). Nesta sexta-feira (21), o espetáculo ficará por conta do Quarteto de Eufônio, que integra a Big Band, do Projeto Música nas Escolas. A partir das 18h, o público pode prestigiar uma apresentação especial na Avenida Domingos Mariano, no Centro.

O maestro Renilton Vilela compartilhou seu entusiasmo para o evento.

“Estamos ansiosos para compartilhar nossa paixão pela música com todos”, afirmou Renilton.