Restaurante do Povo serve 450 mil refeições em um ano

Barra Mansa – O Restaurante do Povo Irmã Ruth, no Centro de Barra Mansa, serviu um almoço com cardápio fora do habitual, nesta segunda-feira (7), em comemoração ao primeiro ano de funcionamento, completado no sábado (5). O prefeito Luiz Furlani participou da refeição ao lado da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte, da vereadora Cristina Magno e de servidores da pasta.

Desde a reabertura, a unidade já serviu mais de 450 mil refeições. O restaurante funciona por meio de parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Barra Mansa.

Durante a visita, representantes da Superintendência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (SUPSAN) acompanharam o funcionamento da unidade. Furlani agradeceu aos envolvidos na retomada do serviço e afirmou que seguirá acompanhando a operação do restaurante.

A secretária Joseane Ricarte ressaltou o trabalho das equipes e a atuação dos nutricionistas. A técnica da SUPSAN, Fernanda Bainha, destacou o restaurante como parte da política pública de segurança alimentar.