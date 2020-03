Restaurante Popular segue em funcionamento com alterações; almoço será serviço em marmitas

Matéria publicada em 16 de março de 2020, 11:10 horas

Volta Redonda – Com a possibilidade do Restaurante Popular de Volta Redonda ser temporariamente fechado devido a nova pandemia do Covid-19 (novo coronavírus), a prefeitura de Volta Redonda e a empresa que abastece o restaurante, decidiram manter os serviços, mas com algumas alterações.

Fitas foram colocadas nas mesas para delimitar um limite de uma pessoa para outra, será controlada a distância entre as pessoas na fila, além de que o almoço será servido em marmitas no intuito reduzir o número de pessoas no interior do restaurante.

– Seguindo as determinações da segurança alimentar do Estado, a empresa controlará distância na fila e o almoço será servido em marmitex, o que a própria empresa acredita que a saída será maior, pois um marmitex custará R$ 3,50. Está tudo alinhado e vou acompanhar tudo de perto – destacou o prefeito Samuca Silva.

De segunda-feira à sexta-feira, o Restaurante Popular, localizado no bairro Aterrado, serve cerca de 600 cafés da manhã, de 6h às 9h, e 1,5 mil almoços, das 10h às 14h30, até esgotarem o número de refeições. Por isso, a aglomeração de pessoas preocupa não só a prefeitura, mas os próprios moradores que utilizam dos serviços do estabelecimento.

O restaurante oferece refeições que são compostas por dois tipos de salada, um prato proteico, tendo opção ovo ou isca de fígado apenas nos dias em que a preparação proteica seja suína ou pescado; uma guarnição como arroz, polenta, farofa; dois acompanhamentos como arroz e feijão, suco e sobremesa. Neste mês, o restaurante trouxe a novidade do prato vegetariano durante as quartas-feiras.