Restaurantes do Povo terão cardápio especial em comemoração ao Natal e Ano Novo

O Natal vai chegar mais cedo para os frequentadores dos Restaurantes do Povo, em diferentes localidades do estado. Nesta sexta-feira (22), uma deliciosa ceia com pratos que vão desde a pernil assado ao molho de abacaxi às famosas rabanadas, será o menu do dia. O Ano Novo também conta com cardápio especial, no dia 29 de dezembro. A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em parceria com as prefeituras dos municípios fluminenses.

– Proporcionar uma alimentação ainda mais saborosa em datas tão importantes é muito gratificante para todos nós da secretaria e para os nossos parceiros. Estamos felizes em chegar neste fim de ano servindo diariamente 26 mil refeições nas 11 unidades do Restaurante do Povo no estado. Estamos olhando para aqueles que mais precisam- pontuou a secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

Além do cardápio especial, que varia de acordo com cada unidade, haverá decoração temática para as celebrações de fim de ano. Os frequentadores da unidade da Central do Brasil, administrada pelo Sesc RJ, poderão assistir à apresentação do Coral POP Rua, composto por pessoas em situação de rua, durante a ceia natalina. Enquanto isso, o restaurante de Petrópolis recebe a visita do Papai Noel. O almoço começa a ser servido a partir das 11h. Lembrando que nos dias 25/12 e 1/01, todos os Restaurantes do Povo estarão fechados.