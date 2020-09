Restaurantes sofrem com a alta do preço dos alimentos da cesta básica

Matéria publicada em 11 de setembro de 2020, 17:07 horas

Empresários do setor se reinventam para evitar prejuízos e tentam não repassar o aumento para o consumidor

Barra Mansa– A alta no preço dos alimentos da cesta básica, como arroz, feijão e óleo, que desde a última semana vem sendo alvo de críticas dos consumidores, está sendo um grande problema não só para os chefes de família e donas de casa, mas também para quem tem restaurantes ou serve comida por delivery. Tentando não repassar o aumento desses produtos ao consumidor, empresários estão tendo que se reinventar para que suas margens de lucro não sofram grande queda e que, dessa forma, saiam prejudicados.

O comerciante Eduardo José Oliveira, de 70 anos, é dono de um restaurante que serve comida e faz entregas, de domingo a domingo. De acordo com ele, no início do mês, quando saiu para ir às compras, o susto foi grande ao ver o reajuste dos principais produtos que utiliza no dia a dia.

– Eu faço as compras de produtos como óleo, arroz, feijão, macarrão, enlatados, farinha, entre outros, quinzenalmente. A diferença sentida nesse intervalo, entre agosto e o início de setembro, foi realmente muito grande e assustadora. Mesmo fazendo pesquisa em vários supermercados, não teve como fugir do aumento, acabei tendo um gasto maior e, agora, estou tentando de todas as formas não repassar essa alta para os meus clientes. Nesta semana substituí a batata frita por purê e não fizemos bifes à parmegiana, para evitar gastar muito óleo, e optamos por oferecer macarrão todos os dias para que pudéssemos diminuir o gasto com arroz. Espero que na próxima quinzena os preços já tenham voltado ao normal – comentou Oliveira.

Sócios em um restaurante no Centro de Barra Mansa, os empresários Leonardo Alves Penha e Diogo de Souza estão sentindo muito a alta dos itens básicos da alimentação. Em média eles servem cerca de 300 refeições, a preço popular, e nesta semana também sentiram o peso do reajuste na produção das refeições.

– Nós gastamos, por dia, 30 quilos de arroz, dez quilos de feijão e utilizamos dez litros de óleo, ou seja, justamente os produtos que estão mais caros e estão sendo os vilões desse reajuste. Esse aumento pesou muito mesmo pra gente, ainda mais que estamos em meio a uma pandemia. E com isso estamos tendo que nos reinventar para não levar prejuízos e também não aumentar o nosso preço, que é popular e atende a um grande público. Nesta semana alteramos nosso cardápio e evitamos peixe e frango frito e também não fizemos macarrão no alho e óleo, tudo para economizar – disse Leonardo.

Evitando o reajuste

A cozinheira Rita de Cássia Dutra não tem restaurante, mas faz entregas de marmitex por delivery. De acordo com ela, se os preços de produtos básicos como arroz, feijão e o óleo se manterem em alta, ela acabará tendo que repassar o aumento para o consumidor, reajustando também o preço da comida. Segundo Rita, que recorda já ter enfrentado outras altas, como a do tomate, carne e batata, o fato de nesse momento os produtos mais caros serem o carro-chefe das refeições populares, está refletindo em grandes prejuízos.

– Batata, tomate e até a carne a gente substitui no cardápio, mas, no caso do arroz e feijão, como que a gente faz? Eu gosto de usar produtos de qualidade e para manter esse padrão vou acabar tendo que reajustar o valor do marmitex, para que não tenha prejuízos, já que tenho despesas com ajudante de cozinha e com o motoboy, que faz as entregas. Estou torcendo para que esses preços caiam logo e não seja preciso tomar essa decisão, porque sabemos que as coisas estão difíceis para todos – destacou a cozinheira.

Pizzarias e lanchonetes também sentem o reflexo da alta da mussarela

Além dos produtos da cesta básica, o leite e seus derivados também sofreram grandes reajustes nos últimos dias e, com isso, quem tem pizzaria ou trabalha com lanches, que têm a mussarela como matéria prima, também está sofrendo para tentar evitar prejuízos. O comerciante Mauro Vilela Souza tem uma lanchonete, que no momento só está funcionando com delivery, por causa da pandemia, e nos últimos dias sentiu pesar em seu caixa o aumento de quase 50% do produto.

– Tenho a lanchonete há quase dois anos, já enfrentei a alta do tomate, já vi o preço da mussarela subir em outras ocasiões, mas, dessa vez, está muito mais cara. Sabemos que tem essa questão do período de estiagem, em que a produção de leite cai, mas esse aumento foi surreal. Sabemos que uma boa mussarela faz toda diferença para um lanche bom, vou fazer o possível para manter o mesmo fornecedor, no entanto, se o preço não baixar um pouco, vou ter que fazer um pequeno reajuste no lanche – disse Souza, que também está preocupado com o preço do óleo.

Proprietário de uma pizzaria inaugurada recentemente no polo gastronômico do bairro Ano Bom, o empresário Thiago Ferraz, ao ser questionado como estava fazendo para driblar o aumento da mussarela foi direto em afirmar que, ao invés de driblar, ele e a sócia, Vivian Ferraz, optaram em “esperar” esse momento passar, embora estejam sentindo muito com o reajuste no valor do produto.

– Sempre tem alta da mussarela num determinado período do ano, mas, dessa vez, conforme afirmam meus próprios fornecedores, essa está sendo a maior da história. Eu pagava de R$ 15,50 a R$ 16, o preço do quilo, e agora estou pagando R$ 32, um aumento muito considerável, mas que não acho viável repassar ao consumidor. Eu e a minha esposa, que é minha sócia, optamos por esperar porque não dá para repassar esse valor ao consumidor, que ficaria espantado, e também porque isso faria com que a gente alterasse todo o nosso operacional – explicou.

De acordo com Ferraz, ele alterna o uso de dois tipos de mussarela, com sabores que conforme afirmou são muito parecidos, e explicou que não pretende mudar o produto somente para tentar abaixar o seu CMV (Custo de Mercadoria Vendida) para tentar se posicionar financeiramente.

– O cliente acostumado a consumir a nossa pizza vai sentir se eu trocar a mussarela. Então, não posso colocar uma mussarela de qualidade ruim porque isso vai me trazer uma baixa de mercado e a pessoa que come a pizza não vai comer mais. Optamos em esperar, mesmo que com uma margem de lucro menor, porque se fossemos driblar essa crise a opção seria colocar um produto de qualidade inferior ou diminuir a quantidade de mussarela nas pizzas, o que não ia dar certo, já que o cliente iria perceber – finalizou o empresário.

Por Roze Martins