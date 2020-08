Retiro lidera total de casos de Covid-19 em Volta Redonda

Matéria publicada em 5 de agosto de 2020, 11:34 horas

Volta Redonda – O Retiro lidera a lista de localidades com maior número de casos confirmados de Covid-19, conforme Boletim Epidemiológico, que aponta 293 pessoas infectadas no bairro. Em segunda posição na lista de pessoas infectadas pelo Novo Coronavírus, surge a Água Limpa, com 164. Logo depois a listagem revela o Jardim Vila Rica (136); Santa Cruz (134); Jardim Amália (109) casos. A doença está presente na maioria dos bairros da cidade.

A listagem chama atenção ainda para o total de casos da Ponte Alta com (99) infectados; Volta Grande (97); São Luiz (96); Açude (94); Vila Mury (93); Aterrado (80); Siderlândia (81); Jardim Belvedere (77); Eucaliptal (76); Conforto (75); Roma (71); Belmonte (68); Vila Santa Cecília (67); Sessenta (62); Três Poços (60); Vila Americana (60) e São Geraldo (54).

Outros 51 casos são considerados ignorados, ou seja, sem registros de procedência. Ainda com números considerados altos surgem as localidades: Dom Bosco (49); Santa Rita do Zarur (48); Monte Castelo (48); Belo Horizonte (44); Vila Brasilia (43); Niterói (42); Voldac (41); São João (41); Padre Josimo (39); Jardim Normândia (37); Jardim Cidade do Aço (34); 249 (28); Laranjal (28); Caieira (26); Maiana Torres (25); São Cristóvão (25); Siderópolis (25); Coqueiros (24); Minerlândia (24); Barreira Cravo (24); Jardim Ponte Alta (23); Vila Rica – Três Poços (20) e Casa de Pedra (21).

Com números abaixo de vinte estão o bairro São Lucas (19); Parque das Ilhas (18); Rústico (18); Jardim Paraíba (18); Nossa Senhora das Graças (18); Volta Grande III (18); Candelária (17); São Sebastião (17); Morada da Colina (15); Aero (15); Jardim Belmonte (15); Vale Verde (15); Jardim Primavera (14); Ilha Parque (13); Jardim Europa (13); Santa Cruz II (13); Parque do Contorno (12); São Carlos (12); Amaral Peixoto (12); Bela Vista (12); Bom Jesus (12); Nova Esperança (11).

O boletim segue com a localidade Pinto da Serra com (9) pacientes infectados; Eldorado (8); Jardim Esperança (8); Brasilândia (7); Volta Grande II (7); Volta Grande IV (7); São João Batista (6); Colina (5); Vista Verde (5); Cailândia (4); Jardim Amália II (4);Limoeiro (3); Morro da Conquista (2); Verde Vale (2); Colorado (1); Mirante do Vale (1);Rio das Flores (1); Vivendas do Lago (1).

Já as localidades Cidade Nova; Jardim Provence; Morada do Campo; Nova São Luiz; Tangerinal; Village Santa Helena não possuem casos confirmados da doença.