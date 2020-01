Retomada dos trabalhos da Prefeitura de Barra Mansa é marcada por culto de ação de graças

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2020, 10:39 horas

Evento cristão pediu bênçãos para o município, equipe administrativa e todos os moradores

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa começou 2020 com um culto de ação de graça. Realizado nesta quinta-feira, 02 de janeiro, no hall do Centro Administrativo, o evento foi conduzido pelo pastor da Igreja Cristã Maranata Ricardo Silva Machado. O líder evangélico do núcleo do bairro Vila Maria pediu bênçãos para Barra Mansa, equipe administrativa e todos os moradores neste novo ano que se inicia.

Diversos servidores e secretários que compõem o governo participaram do momento de oração, louvor e adoração. O evento contou com uma intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Ao final do culto, o prefeito Rodrigo Drable fez um breve relato sobre a situação financeira do município. “Em janeiro de 2017, quando assumimos o governo tínhamos uma dívida de R$ 270 milhões para quitar. Deste total, R$ 40 milhões referentes à folha de pagamento dos servidores que estava em atraso e deveria ser paga ainda naquela primeira semana do mês. Hoje, começamos oficialmente 2020, com o pé direito e com uma quantia de quase R$30 milhões nos cofres da prefeitura e a projeção de novos recursos. Isso é o resultado de muito trabalho. Agradeço a todos os nossos funcionários e desejo um 2020 maravilhoso para todos nós”, disse o chefe do Executivo.

A vice-prefeita, Fátima Lima, também aproveitou a oportunidade para agradecer o empenho e dedicação dos servidores do município. “Temos atuado sistematicamente para tornar Barra Mansa um lugar melhor para se viver. Desejo que neste novo ano, Deus abençoe cada um de vocês e todos os seus familiares”, concluiu.