Reunião com o Conselho Municipal de Saúde de Porto Real aborda sobre a ampliação do Hospital Municipal

Matéria publicada em 30 de agosto de 2022, 16:37 horas

Porto Real- A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foi sede na última segunda, 29 de agosto, de uma nova reunião do Conselho Municipal de Saúde. Na ocasião, que contou com representantes de diversos setores da SMS, os profissionais apresentaram e debateram sobre o projeto das obras de ampliação do Hospital Municipal São Francisco de Assis.

Além disso, também estiveram presentes membros das Secretarias de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) e Educação, Cultura e Turismo (SMECT). “Nosso objetivo é que a cada evolução da obra, possamos sempre ter meios e rotas para garantir a qualidade dos serviços prestados. Junto ao Conselho Municipal e demais setores, estamos trabalhando para que isso ocorra da melhor forma possível”, destaca o secretário de Saúde Renato Ibrahim.

Já o prefeito Serfiotis assegurou que os serviços estão dentro do cronograma planejado. “Os transtornos da obra são inevitáveis e estamos aqui para antecipar esses contratempos. O Hospital passou anos sem investimentos e agora através do Governo do Estado, vamos trazer mais modernidade e elevar a capacidade de atendimento dos nossos munícipes”, finalizou Serfiotis.