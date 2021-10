Reunião discute segurança em áreas rurais

Matéria publicada em 15 de outubro de 2021, 08:02 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Desenvolvimento Rural, com o apoio da Guarda Municipal, realizou nesta quinta-feira, 14, uma reunião de integração entre produtores rurais e forças de segurança da cidade. No evento, que aconteceu no sítio São Sebastião Girolando JV, na Vila Principal, foram traçadas estratégias de rondas para promover a segurança das localidades.

O comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel André Souza, e comandante da Segunda Companhia (2ª Cia.) da PM, tenente Ricardo Cunha, receberam um celular onde haverá um grupo no WhatsApp, entre os produtores e as autoridades, para que todos possam se comunicar de forma mais rápida. A Secretaria de Desenvolvimento Rural também aproveitou para entregar placas de sinalização aos trabalhadores, indicando que a área é monitorada, e para apresentar a viatura que é de uso exclusivo para área rural.

A vice-prefeita Fátima Lima agradeceu a presença de todos em nome do prefeito Rodrigo Drable e falou sobre a importância do cuidado com o bem-estar do produtor. “Muitas vezes nos sentamos à mesa para fazer nossa refeição e não pensamos na dedicação que os trabalhadores têm para fazer com que os alimentos chegassem até nós. Esse projeto oferece cada vez mais segurança aos nossos produtores. Queremos que eles fiquem seguros para continuar com suas produções, que são tão importantes para nossa cidade, oferecendo alimentos de qualidade aos moradores”.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Roberto Carvalho, o Beleza, destacou que o projeto tem caminhado conforme o esperado. “Essa ação já está sendo realizada há quase dois meses e a satisfação dos produtores e moradores da área rural tem sido muito positiva. Com esse evento, nós buscamos aproximar os trabalhadores das entidades envolvidas para que haja um bom convívio entre eles”.

O comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel André Souza, agradeceu pela apresentação e afirmou a necessidade da proteção aos trabalhadores rurais. “Nós da Policia Militar temos trabalhado com o conceito de sensação de segurança e com isso percebemos que era o momento correto de implantarmos esse tipo de policiamento nas localidades rurais. Me sinto extremamente honrado. Posso dizer que esse é um grande momento na minha carreira”.

O comandante da 2ª Cia., Ricardo Cunha, falou sobre o encontro e ressaltou a programação estabelecida. “Estamos aqui para que possamos ter uma aproximação com os proprietários da área rural para que eles tenham a maior sensação de segurança. Nós vamos ter diariamente, das 10h às 20h, uma viatura totalmente focada para a área rural, a qual todos os proprietários terão acesso”.