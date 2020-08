Reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 alinha fluxo de atendimento em Barra Mansa

Matéria publicada em 26 de agosto de 2020, 16:24 horas

Barra Mansa – O Centro de Estudos da Santa Casa de Barra Mansa recebeu os membros do Comitê e Combate à Covid-19, que se reuniram, nesta quarta-feira (26) para discutir montagens de fluxograma e criação dos protocolos de atendimentos nas unidades de saúde do município.

O grupo foi criado em março com objetivo de discutir a evolução da doença, bem como aprimorar os serviços oferecidos aos munícipes. Além disso, o comitê é responsável pela análise diária e divulgação dos dados da doença.

O presidente do comitê, Bernardo Romeo Calvano, disse que o grupo é composto por profissionais que atuam na linha de frente do novo coronavírus e que semanalmente esses encontros são realizados.

– A cada reunião buscamos contar com a participação de representantes de instituições que realizam os procedimentos aos pacientes confirmados ou suspeitos da Covid-19, para que cada um nos explique como são desenvolvidos os métodos de atendimento. Desde a fundação do comitê, montamos um fluxo de atendimento que conta com diversos protocolos destinados a cada tipo de paciente – explicou.

Ele também detalhou alguns dos procedimentos adotados pelo comitê.

– Criamos protocolos para os pacientes que buscam atendimento nas unidades, outro para os que estão internados e mais um aos que receberam alta médica. Além disso, fazemos o acompanhamento dos pacientes suspeitos e positivos com visitas domiciliares e ligações telefônicas para verificar a evolução clínica desse usuário. Nós também adotamos uma rotina de medicamentos que são doados pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante a apresentação de receita médica em todos os setores que ele for atendido – afirmou Bernado Romeo Calvano.

Fernanda Chiesse, gerente de Urgência e Emergência do município, destacou a importância da participação dos profissionais que atuam na linha de frente contra o vírus.

– Esses encontros são fundamentais para que possamos alinhar melhores estratégias de combate à pandemia. Como resultado das ações adotadas, notamos que houve uma queda no número de pessoas infectadas pelo vírus – comentou.

A gerente de Vigilância em Saúde, Juliana Machado Ferreira, afirmou que nos últimos dez dias o município tem tido um aumento de 1% de novos casos.

– Estamos conseguindo manter um controle do vírus, em Barra Mansa. Isso não significa que nós manteremos esses números, mas vamos seguir trabalhando para oferecer o melhor atendimento e tratamento aos pacientes. O comitê segue alinhando propostas e unindo forçar para alcançarmos melhores estratégias de trabalho – concluiu.