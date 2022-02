Reunião em Porto Real visa retomar as atividades intersetoriais no município

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2022, 16:04 horas

Porto Real- Visando a retomada das atividades presenciais realizadas no município, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Real, realizou uma reunião na última quarta, dia 9.

O encontro aconteceu na sede da Secretaria, e reuniu representantes das Secretarias de Esporte e Lazer, e Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação.

Segundo a subsecretária de Saúde, Verônica Machado, e a enfermeira Raphaela Casemiro, essas orientações e recomendações de saúde são essenciais para manter a qualidade dos serviços prestados, e ainda, trazer segurança aos participantes. “Nesse primeiro momento, alinhamos as atividades presenciais junto ao setor de Atenção Básica e Epidemiologia. Esse cuidado, por exemplo, tem reflexo direto na Caminhada Orientada, que acontece através do Esporte com apoio da Saúde”, disse Verônica.

Já o prefeito Alexandre Serfiotis assegurou que um segundo encontro para a avaliar as recomendações e estratégias para o período de pandemia já foi agendado. “Por meio das Secretarias, estamos com foco na proteção e prevenção a saúde dos munícipes que estão retomando suas atividades cotidianas. Passamos por um período onde as atividades foram suspensas, mas com empenho dos profissionais, as coisas vão voltando ao normal e a população pode mais uma vez ser beneficiada”, disse Serfiotis.