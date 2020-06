Reunião que pode definir maior flexibilização em Volta Redonda será às 14h30

Matéria publicada em 3 de junho de 2020, 09:43 horas

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, se reunirá com integrantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, dia 03, às 14h30. Em pauta, estará a proposta do governo municipal para aumentar o horário de funcionamento do comércio, bem como a liberação de atividades em academias, igrejas e outros tipos de templos religiosos.

A proposta seria apresentada na segunda-feira, mas a reunião acabou adiada. Os comerciantes, através de entidades de classe da categoria, divulgaram comunicado na noite desta terça-feira, dia 02, apoiando a maior flexibilização do horário das lojas, que hoje está limitado para acontecer entre 14h e 22h. Pela proposta de Samuca, a partir do dia 10 de junho a abertura do comércio seria ao meio dia.

Caso seja aceita, a proposta passará a valer a partir do dia 10 de junho. As restrições foram impostas como forma de combate e prevenção ao coronavírus. As flexibilizações, por outro lado, têm ocorrido de acordo com um acompanhamento da questão epidemiológica e da ocupação de leitos na cidade.