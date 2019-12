Réveillon de Mangaratiba terá shows e queima de fogos

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2019, 16:14 horas

Mangaratiba – A Prefeitura de Mangaratiba, através da Secretaria de Turismo, Cultura, Eventos, Esporte e Lazer, está preparando uma festa super animada pra o réveillon 2020. A programação vai contar com queima de fogos em seis pontos diferentes e show no centro da cidade.

As queimas de fogos vão acontecer nas orlas dos distritos de Itacuruçá, Conceição de Jacareí, Muriqui, Praia Grande e também no bairro Praia do Saco, no primeiro distrito.

Já no centro de Mangaratiba, além da tradicional queima de fogos, também terá os shows do grupo Nosso Querer e da Banda Nosso Bloco. Djs abrem a festa às 21h.