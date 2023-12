Réveillon de Paraty terá shows nas praias, no Pontal e no Largo de Santa Rita

Paraty – A festa de Réveillon em Paraty terá oito palcos com queima de fogos e nove palcos com shows musicais e DJs, espalhados pelas principais praias do município e pelo Centro Histórico. A descentralização das comemorações do Réveillon foi adotada pela atual administração para promover os atrativos turísticos em vários pontos do município e evitar o deslocamento até o centro.

Neste ano, estão previstas queimas de fogo e shows na Prainha, Tarituba, Corumbê, Paraty Mirim, Trindade, Jabaquara e em dois pontos do Centro Histórico (Largo de Santa Rita e Pontal). Haverá ainda um nono palco apenas com música na Praça da Matriz.

A programação começa no sábado (30), com eventos de pré-Réveillon em todos os palcos. Na Praia do Pontal, neste dia, vão se apresentar o bloco Meninos do Pontal, Dyego Rezende e Confraria Musical. O encerramento é com o DJ Marcos Ferrari. Na Praia do Jabaquara, haverá um show com a banda Ratones, às 20h, e o encerramento será com o DJ Marino.

No dia 31, a Praia do Pontal recebe a Banda Riffer e Pedrinho do Cavaco. No Jabaquara, as atrações são a banda Coquetel Molotov e Fabiano Magalhães.

Programação

Sábado – 30 de dezembro

Trindade

22 h – Voz da Natureza

DJ Xan Lucato

Paraty Mirim

20 h – Igor Yamas

DJ Bebeto

Praia Jabaquara

20h – Banda Ratones

DJ Marino Mix

Tarituba

20h – Samba da Benção

DJ Orkidia

Prainha

20 h – Chama da Maré

DJ CalixtoLOOP

Praça Matriz

18 h – Bloco Vamos que tô

20h – Waguinho e Banda

DJ Vinícius

Largo da Santa Rita

22h – Banda Frank Cadilac

DJ Pagu

Praia do Pontal

19 h – Blocos Meninos do Pontal

20h – Dyego Rezende

22h – Confraria Musical

DJ Marcos Ferrari

Domingo – 31 de Dezembro

Trindade

23h – Jota Anderson

DJ Xan Lucato

Paraty Mirim

23h – Grupo Chega Mais

DJ Zamba

Corumbê

21h – Yolanda Luz e Banda

23h – Amigos do Samba

DJ Bebeto

Praia do Jabaquara

21h – Banda Coquetel Molotov

23h – Fabiano Magalhães

DJ Marino Mix

Tarituba

23h – Grupo é Tudo Nosso

DJ Orkidia

Prainha

23h – Banda Pink

DJ CalixtoLOOP

Praça da Matriz

21h – DJ Gabriel Santos

Largo da Santa Maria

21h – Moreira Junior Trio

23h – Jes Condado e Convidados

DJ Pagu

Praia do Pontal

21h – Banda Riffer

23h – Pedrinho do Cavaco

DJ Marcos Ferrari