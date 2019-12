Réveillon em Três Rios terá queima de fogos menos barulhenta

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2019, 10:39 horas

Programação terá shows e o tradicional desfile do Bloco do Barão

Três Rios – Três Rios terá uma virada de ano com queima de fogos menos barulhenta neste ano. O evento que acontecerá a partir das 22h, na Avenida prefeito Alberto Lavinas, no Centro, terá classificação livre e entrada gratuita.

A proposta do réveillon no município terá uma proposta de fogos mais brilhoso e menos barulhentos, pois não serão utilizados rojões durante a queima de fogos para diminuir o impacto sonoro.

As comemorações começam nesta quinta-feira com shows e o tradicional desfile do Bloco da Barão.

Programação

Segunda-feira terá o ensaio do Bloco da Barão, às 20h, próximo à Quadra de Areia.

Na terça-feira, às 22h, terão shows do DJ Fred, dos grupos Toque de Qualidade e Nova Era, da Banda Acústico A3 e a queima de fogos.

Já o desfile Bloco da Barão, será às meia noite, próximo a Quadra da Areia.