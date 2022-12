Réveillon: últimos ajustes definidos para esquema de segurança de Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2022, 18:51 horas

Paraty – A Guarda Municipal de Paraty definiu nesta quarta-feira (28) os últimos ajustes do esquema de segurança montado para o Réveillon na cidade. De acordo com o plano, haverá reforço no patrulhamento, fiscalização nas praias, além de ampliação no combate à cobrança irregular de estacionamentos e bloqueio de vias.

O secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, José Batista Cardoso Filho, o Coronel Cardoso, explicou que a reunião realizada definiu as ações que serão desencadeadas no Réveillon.

– Vamos contar com o emprego de recursos, aumento de efetivos nas praias, ordenamento no trânsito e nas vias, fiscalização, ações para coibir atividades irregulares e bloqueio de vias e outras iniciativas. Iniciaremos a Operação Praia no dia 30 de dezembro, de manhã cedo, com o patrulhamento já nas praias. Para essas ações teremos à disposição guardas municipais escalados – afirmou, informando que na data serão 18 agentes divididos em período noturno e diurno.

No dia 31, serão 34 guardas municipais trabalhando. Dezoito durante a parte diurna e 16 à noite. O aumento no efetivo será dividido por turno de trabalho com rondas e baseamentos em pontos estratégicos da cidade, mantendo o fluxo no trânsito e segurança para os turistas e munícipes.