Revi-ver pretende realizar 280 cirurgias e 600 consultas em sua última etapa do ano - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de novembro de 2022, 10:56 horas

Projeto já realizou 8,8 mil procedimentos em menos de dois anos

Volta Redonda- Nesta segunda-feira, 21, o projeto ‘Revi-VER’, da Secretaria de Saúde de Volta Redonda, irá iniciar uma nova etapa de atendimentos e cirurgias, a última deste ano.

Neste período estão previstas 280 intervenções cirúrgicas e 600 consultas de revisão para pacientes já submetidos ao tratamento da catarata.

Ressaltando que as cirurgias ocorrerão somente em pacientes que passaram pelo pré-operatório em outubro.

Em menos de dois anos do projeto ‘Revi-VER’, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), mais de 8,8 mil cirurgias já foram realizadas. Segundo a SNS, os pacientes atendidos estavam na fila de espera pelo procedimento há alguns anos e antes da cirurgia, foram submetidos a exames pré-operatórios, como o de biometria óptica – utilizado para o cálculo preciso das lentes intraoculares a serem implantadas. Todos os procedimentos, como exames pré-operatórios e acompanhamento pós-cirurgia, ocorrem pelo SUS.

Inscrições no Revi-VER

Podem se inscrever no programa ‘Revi-VER’ qualquer morador de Volta Redonda que tenha sido diagnosticado com catarata. A pessoa ou familiar deve procurar o DIPA (Departamento de Informação, Programação e Avaliação), que fica na sede da secretaria de Saúde, no antigo hospital Santa Margarida, no bairro Niterói. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário levar o Cartão SUS ou CPF e documento com foto do paciente.

As pessoas que já fizeram cadastro para cirurgia de catarata não precisam ir ao DIPA para renovar a solicitação. Todos que estão na fila de espera serão convocados para fazer o procedimento, através de comunicação oficial da secretaria de Saúde. A prefeitura ressalta que não há orientação para que as pessoas procurem atendimento diretamente na Ilha São João.