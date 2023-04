Revisão da Vida Toda: INSS recomenda que segurado acompanhe apenas os canais oficiais

Matéria publicada em 18 de abril de 2023, 12:52 horas

Com a publicação do acórdão do STF sobre a Revisão da Vida Toda, o INSS esclarece que segue atuando junto à AGU e o Judiciário de modo a encontrar a melhor solução para atender o segurado.

É importante destacar que o Instituto já realiza revisões administrativas, mas ainda não implantou o serviço específico para a Revisão da Vida Toda. Nesse sentido, o beneficiário deve ficar atento e recusar qualquer oferta ou contato que ofereça liberar qualquer revisão ligada ao INSS.

O Instituto ressalta ainda que só entra em contato com o segurado por meio de seus canais oficiais: a Central Telefônica 135 e o Meu INSS.

Tão logo sejam definidos o fluxo e os procedimentos para o recebimento e análise dos pedidos específicos da Revisão da Vida Toda, será feita ampla divulgação pelo site oficial gov.br/inss.