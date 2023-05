Revista diz que Resende é a melhor cidade do interior do Rio para morar

Matéria publicada em 20 de maio de 2023, 09:15 horas

Resende – O prefeito Diogo Balieiro Diniz talvez não estivesse esperando, mas recebeu uma boa notícia para compartilhar: é que um levantamento feito pela Revista Casa Vogue – referência nacional em design e arquitetura – alçou Resende ao posto de melhor cidade do interior do estado do Rio para morar.

A publicação englobou ainda outras setes cidades, entre litoral e região serrana. De acordo com a prefeitura, os critérios utilizados pela revista incluem belezas naturais, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), vocação industrial e demais características. Um dos pontos destacados pela publicação foi a proximidade da natureza, sendo o local ideal para os que buscam tranquilidade.

“Se a sua busca é por um lugar calmo e bem pertinho da natureza, Resende é a solução para você. Localizada aos pés da Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba, é conhecida por atividades que promovem contato com a natureza”, pontuou a reportagem. Em relação à localização, a Casa Vogue destacou a importância do eixo Rio-SP. “A cidade é calma e possui um alto IDH (0,768), atraindo diversas empresas e investidores por sua alta vocação industrial. É cortada pelo Rio Paraíba do Sul e fica próxima a via Dutra, na divisa de São Paulo e Minas Gerais. Por conta da sua localização, economia e estrutura, oferece uma boa qualidade de vida aos moradores”.

Outro aspecto comentado foi a arquitetura local e infraestrutura. “Além disso, sua arquitetura, típica do período colonial, é apreciada nos casarões do centro histórico, e um dos pontos mais procurados por montanhistas, o Pico das Agulhas Negras, está neste município”.

“Ficamos extremamente felizes com este reconhecimento. Essa conquista reflete o compromisso da administração municipal e da comunidade de Resende em construir uma cidade próspera e agradável para se viver. Agora, Resende se destaca como um dos melhores destinos para se viver no estado do Rio de Janeiro. Sabemos que ainda temos muitos desafios, mas seguimos trabalhando para melhorar cada vez mais e proporcionar mais conforto e qualidade de vida aos moradores”, comemorou Diogo Balieiro.