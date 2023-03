RFB apreende drogas e anabolizantes em encomendas no Rio de Janeiro - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de março de 2023, 14:42 horas

Rio de Janeiro – A Receita Federal apreendeu nesta terça-feira (14) encomendas postais com drogas diversas e anabolizantes no Centro de Tratamento dos Correios, em Benfica, no Rio de Janeiro. Ação foi realizada com a ajuda do trabalho de cães de faro e aparelho de raio-x.

Os entorpecentes foram encontrados em sete remessas e incluem cocaína, ecstasy, haxixe, metanfetamina e lança-perfume. Já os anabolizantes sem documentação foram encontrados em outras 73 remessas.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).