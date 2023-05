RFB apreende mais de R$ 47 mil em haxixe que viria para Angra

Matéria publicada em 8 de maio de 2023, 16:47 horas

Rio – A Receita Federal apreendeu, nesta segunda-feira (8), haxixe dentro de livros em três encomendas postais no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Todas as remessas vinham da Espanha e tinham como destino o Rio de Janeiro, mais precisamente Angra dos Reis , Teresópolis e Niterói.

O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção por meio de equipamentos de raios-x. A primeira e a segunda remessa continham, cada uma, cerca de 100 g da droga, enquanto na terceira foram encontradas 194 g.

As apreensões somam R$ 47.800,00.

O trabalho foi realizado pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão.