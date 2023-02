RFB apreende mais de R$ 7 mil em drogas sintéticas no Rio - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2023, 15:30 horas

Drogas foram encontradas dentro de revistas de passatempo no RIOgaleão

Rio de Janeiro – A Receita Federal (RFB) apreendeu, nesta terça-feira (07), diversas drogas sintéticas, nos Correios do aeroporto RIOgaleão, no Rio de Janeiro. O material foi encontrado com o auxílio de um cão de faro, e totaliza cerca de R$ 7.500,00.

De acordo com a RFB, as drogas estavam dentro de revistas de passatempo, em três encomendas postais. Duas remessas tinham 100 pontos de NBOMe e a outra, 50 pontos de LSD. Os remetentes são de São Bernardo do Campo (SP) e São Paulo, e os destinatários, do Rio de Janeiro e de Campos dos Goytacazes (RJ).

O trabalho foi realizado conjuntamente pelas Divisões de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 3ª (CE, MA e PI), que informou a possível presença de drogas, e na 7ª Região Fiscal (RJ/ES), que solicitou o bloqueio das encomendas para a equipe de segurança dos Correios.

O material apreendido será entregue às autoridades policiais para investigação.