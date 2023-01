RFB apreende R$ 150 mil em vinho, anabolizantes e medicamentos em transportadora do Rio - Diário do Vale

RFB apreende R$ 150 mil em vinho, anabolizantes e medicamentos em transportadora do Rio

Matéria publicada em 11 de janeiro de 2023, 16:19 horas

Rio de Janeiro – A Receita Federal apreendeu, nesta quarta-feira (11), 14 caixas com vinhos argentinos e 13 encomendas com anabolizantes e medicações de uso controlado em uma transportadora localizada em Olaria, bairro da zona norte do Rio de Janeiro. Segundo os agentes, o valor da apreensão é de R$ 150.000,00.

O vinho argentino encontrado na ação foi declarado como sendo vinho artesanal brasileiro. O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).