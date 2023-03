RFB apreende R$ 42,5 mil em skunk e maconha líquida no Aeroporto do Galeão - Diário do Vale

RFB apreende R$ 42,5 mil em skunk e maconha líquida no Aeroporto do Galeão

Matéria publicada em 10 de março de 2023, 14:52 horas

Rio de Janeiro – Cerca de 550 g de skunk e 25 g de maconha líquida foram apreendidos pela Receita Federal nesta sexta-feira (10) em duas encomendas postais no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

O haxixe foi encontrado dentro de uma caixa de brinquedos que vinha da Espanha para Tietê, em São Paulo. Essa apreensão soma R$ 41.250,00.

Já a maconha líquida em piteiras para cigarro eletrônico vinha dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro. Essa apreensão soma R$ 1.250,00.

O trabalho foi realizado pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão, sendo resultado da fiscalização e da inspeção por meio de equipamentos de raios-x.