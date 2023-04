Rialto, distrito de Barra Mansa, recebe iluminação de LED - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 08:46 horas

Barra Mansa – As ruas de Rialto contam desde terça-feira (4) com uma nova iluminação. É que agentes da Secretaria de Manutenção Urbana (SMMU) efetuaram a troca das lâmpadas convencionais pelas de LED, que consomem até 50% menos energia e contribuem para a sustentabilidade ambienta, já que são livres de componentes tóxicos e emitem uma quantidade muito menor de dióxido de carbono na atmosfera.

De acordo com o secretário César Carvalho, 50 lâmpadas serão distribuídas no bairro. “A iniciativa busca melhorar a qualidade de vida dos moradores com essa adição de 50 lâmpadas do tipo LED, proporcionando também mais segurança”, destacou.