Ricardo Moraes sobe ao pódio na Copa São Paulo Light de Kart

Matéria publicada em 13 de setembro de 2022, 16:05 horas

O carioca terminou em sexto lugar na categoria F4 Júnior

São Paulo – A oitava etapa da Copa São Paulo Light de Kart, disputada neste sábado (10), no Kartódromo Ayrton Senna, dentro do complexo de Interlagos (SP), foi desafiador para Ricardo Moraes, atual bicampeão da categoria F4 Júnior, tudo por conta das intensas mudanças das condições da pista. Ao final, o sexto lugar conquistado na classificação geral foi celebrado pela equipe.

“Foram quatro dias malucos em Interlagos. No primeiro dia de treino, a chuva era constante, na pista havia várias poças de água. Quase não conseguia guiar o kart. Já no dia seguinte, a pista estava bem limpa e ao longo dos treinos foi melhorando as condições. Nos demais dias, o forte calor, inclusive nas corridas, fez a pista estar absolutamente diferente: totalmente emborrachada e com outros tipos de detritos. Diante de tudo isso, conquistar um pódio foi um belo resultado”, disse o piloto que tem o patrocínio de Rio Transportes e apoio de Doce do Conde, Hotel Transamérica Berrini e Concept Kart.

“Essa etapa da Copa São Paulo serviu como um bom teste para o Brasileiro de Kart, pois também irá exigir de mim e equipe uma intensa habilidade para equacionar o kart e por consequência andar entre os ponteiros e subir no pódio”, completou.

A próxima etapa da Copa São Paulo Light de Kart, acontecerá dia 1 de outubro, no Kartódromo Arena Itu, interior do estado, mesmo local em que haverá a 57ª edição do Brasileiro de Kart.

Ensinando novos talentos

No mesmo final de semana, a convite da Escola de Pilotagem Laurelli, Ricardo Moraes, ministrou um workshop para os pilotos da escola, com conceitos teóricos e práticos, em Interlagos. O carioca é o atual bicampeão da categoria F4 Júnior da Copa São Paulo Light de Kart, tradicional competição do calendário brasileiro e em 2022, conquistou o título da Rio Kart Cup.