Ricardo Passos anuncia apoio à pré-candidatura de Arthur Tutuca à prefeitura de Piraí

A corrida pela prefeitura de Piraí sofreu uma reviravolta na manhã deste sábado (8). O atual prefeito, Dr. Ricardo Passos, anunciou o seu apoio a Arthur Tutuca como pré-candidato à prefeitura e confirmou que não vai concorrer à reeleição.

– Tenho ouvido um burburinho na cidade, dizendo que o nosso grupo está rachado e que eu não seria mais candidato à reeleição. Existe uma grande mentira nesta história: o grupo não está rachado! Eu continuo junto com o Arthur, com o Gustavo e com todos vocês. A verdade da história é que eu não serei mais candidato. Eu nunca coloquei como regra ser candidato. Eu disse que seria se fosse o melhor para o grupo. Minha palavra é reta e não volto atrás. Resolvi retirar minha candidatura por conta de um cenário onde eu e o grupo entendemos que o Arthur é o melhor nome no momento para continuar o trabalho que estamos fazendo – disse Ricardo Passos, durante a reunião.

Na sequência, o deputado estadual e secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, pediu a palavra para agradecer ao prefeito e reiterar a de união do grupo nesta campanha que se aproxima.

– Este é um momento importante para o nosso grupo, não apenas pelo processo eleitoral, mas por toda nossa história no município. É esse grupo que vem cuidando da cidade e da população. Há dois anos perdemos nosso líder, meu pai, o eterno prefeito Tutuca. Esse infortúnio balançou nossa família, a prefeitura e o nosso grupo. Tempos depois, perguntei ao Dr. Ricardo: você quer ser o candidato a prefeito? E ele me disse que queria se fosse o melhor para grupo, o melhor para o município. Ele foi taxativo em dizer que não podemos retroceder e deixar a gestão municipal cair em mãos erradas novamente. Com a disposição do Arthur, dos nossos pré-candidatos a vereador, e com o apoio do nosso prefeito, temos total condições de sair vitoriosos, de continuar levando Piraí no caminho certo – disse Tutuca.

Por fim, Arthur encerrou a reunião agradecendo ao prefeito Dr. Ricardo e se dizendo preparado para o desafio que vem pela frente.

– Tem muita gente que fala que eu nunca me envolvi em política mas eu vivo política dentro da minha casa há 40 anos. Eu estou aqui pra servir a população. É o futuro de Piraí que está em jogo, a vida das pessoas. Os interesses da população vão estar sempre em primeiro lugar, como sempre foi no nosso grupo. A gente sabe o estado em que encontramos a cidade quando meu pai assumiu em 2020. Estou pronto para esse desafio. Estou preparado porque tenho vocês que estão aqui comigo. Quero agradecer ao prefeito Dr. Ricardo. Não é fácil, em seis anos você virar vereador, virar vice-prefeito e depois virar prefeito. Dr. Ricardo fez um grande trabalho. Com muita coragem e determinação deu segmento à gestão do meu pai e deixa a marca dele para sempre na história da nossa cidade. E ele tá sendo ainda mais corajoso nesse momento. Juntos, tenho certeza que vamos rumo à vitória, sempre no caminho certo – finalizou Arthur.