Rio Bananal transborda após temporal atingir Serra da Bocaina

Bananal/São Paulo – Um temporal que atingiu a Serra da Bocaina, em Bananal (SP), na tarde desta segunda-feira (19), elevou o nível do Rio Bananal, provocando alagamento das ruas as margens do rio na cidade paulista.

Segundo informações de moradores, que entraram em contato com o DIÁRIO DO VALE, a chuva em volume expressivo durou cerca de duas horas e causou a cheia do rio. Pelas imagens é possível ver a água atingindo as ruas Luciano Olivio Barutti e a Nossa Senhora da Aparecida.

Risco para Barra Mansa

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor Ramos, já foram emitidos alertas para os bairros Rialto, Colônia, Santa Maria II e Bocaininha, que podem ser atingidos com a cheia do Rio Bananal.

Segundo João Vitor, o volume de água pode chegar aos bairros de Barra Mansa no início da noite. As equipes da Defesa Civil estão em alerta por toda a cidade.

Em caso de emergência ou dúvidas, o contato pode ser feito pelos números 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24) 98121-3427.