Rio Barra Mansa apresenta risco de transbordo - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de março de 2023, 20:50 horas

Barra Mansa – Devido às fortes chuvas que atingem toda a região Sul Fluminense, o Rio Barra Mansa apresenta risco de transbordo. As sirenes de alerta foram acionadas por volta das 19h deste sábado (11).

O município permanece em estado de alerta desde o temporal desta sexta-feira (10). No período da tarde de sexta até a madrugada deste sábado, o acumulado de chuvas chegou a 135 milímetros por hora, número muito acima do previsto pelos radares do município. A Defesa Civil informou que, no período, foram registradas: 48 solicitações envolvendo deslizamento de terra; 12 pontos de alagamento; inundações envolvendo 5 bairros; 5 quedas de árvores; 3 desabamentos de imóveis; e 2 destelhamentos de casa.