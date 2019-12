Rio Barra Mansa transborda e alaga rua no Nova Esperança

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2019, 22:15 horas

Barra Mansa – O Rio Barra Mansa está transbordando e já alaga a principal rua do bairro Nova Esperança: a rua Florianópolis. Agentes da Defesa Civil estão em alerta.

O rio começou a transbordar por volta das 21 horas. O prefeito Rodrigo Drable está no bairro acompanhando a situação.

Segundo informações do monitoramento climático do Sul Fluminense, o rio está três metros acima do normal em virtude da chuva que caiu no início da noite.