Rio Barra Mansa transborda e Defesa Civil aciona sirenes

Barra Mansa – O Rio Barra Mansa transbordou na tarde deste domingo (4), por conta da forte chuva que caiu na cidade. A Rua Florianópolis, no bairro Nova Esperança, foi uma das ruas atingidas. A Defesa Civil de Barra Mansa acionou as sirenes de alerta nos bairros Boa Sorte e Nova Esperança. Equipes estão no local para avaliar a situação do rio.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos, houve a ocorrência de uma casa destelhada no bairro Roselândia. Uma equipe foi encaminhada para o local para avaliar a situação do imóvel. O coordenador frisou que até o momento desta publicação foram registrados 38 milímetros de chuva, mas ainda chove na cidade. As equipes da Defesa Civil estão em alerta e percorrendo a cidade.

Qualquer emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou pelo whatsapp do órgão (24) 98121-3427.