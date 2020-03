Rio Barra Mansa transborda e invade rua do bairro Nova Esperança

Matéria publicada em 29 de fevereiro de 2020, 23:14 horas

Barra Mansa – A Defesa Civil de Barra Mansa registrou o transbordamento do Rio Barra Mansa, na noite deste sábado (29), devido a chuva das últimas horas no município. Em consequência disso, o rio invadiu a Rua Florianópolis do bairro Nova Esperança mais uma vez.

As sirenes da Defesa Civil foram tocadas anunciando a possibilidade de transbordamento do rio. Os moradores das áreas afetadas e que moram as margens do rio podem acionar o órgão, em caso de emergência, pelo número 199.

Quatis

Moradores do distrito de Falcão, em Quatis, registraram o transbordo de um córrego que corta o distrito na tarde deste sábado (29). Os vídeos foram publicados nas redes sociais mostram que a água invadiu ruas e casas.