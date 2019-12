Rio Barra Mansa transborda e provoca estragos

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2019, 10:42 horas

Equipes do Saae-BM realizam limpeza nas ruas; após deslizamento de terra uma casa foi interditada pela Defesa Civil no bairro Siderlândia, família está na casa de parentes

Barra Mansa – O Rio Barra Mansa transbordou e causou transtornos para moradores de Barra Mansa no domingo (22). Uma família do bairro Siderlândia ficou desalojada após deslizamento de terra derrubar uma das paredes da casa. Eles estão na casa de parentes no momento. Equipes do Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa) estão realizando limpeza no local desde a manhã desta segunda-feira (23).

O imóvel que foi interditado após queda de uma parede está recebendo nova avaliação de equipes da Defesa Civil para averiguar as condições da casa.

A chuva de ontem alagou parte da principal rua do bairro Nova Esperança, a Florianópolis.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, Sérgio Mendes, o Serginho Bombeiro, o Rio Barra Mansa transbordou, mas não alagou toda a principal rua do bairro Nova Esperança.

– O rio subiu 3 metros e 5 centímetros no local em que é feito a mediação, porém isso aqui em baixo não significa muita coisa porque a caia do rio lá em cima é menor do que lá em baixo. Ele transbordou, mas foi parte da rua, nem chegou a cobrir tudo. Tocamos as sirenes porque havia uma previsão de mais chuva, e aí encheria mais – explicou Sérgio.

Um pequeno deslizamento também foi registrado no bairro Vila Independência, porém não gerou muito transtorno. Equipes da Defesa Civil estão atuando nos realizar novas avaliações e orientar os moradores.

Ainda segundo a Defesa Civil de Barra Mansa, a previsão de chuva para hoje é de 51 milímetros e que o nível do Rio Barra Mansa é considerado “ótimo”, com altura de 1 metro e 96 centímetros.

Agentes da Defesa Civil estão em alerta desde ontem decorrente ao temporal que registrou 68 milímetros de chuva no município.