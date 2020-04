Rio Claro confirma primeiro caso de coronavírus

Matéria publicada em 24 de abril de 2020, 15:04 horas

Paciente é uma profissional de saúde, que trabalha em outra cidade; prefeitura montou oito leitos de UTI para atender população

Rio Claro- O município confirmou na tarde desta sexta-feira, dia 24, a primeira confirmação da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus em Rio Claro. A secretária municipal de Saúde, Maria Augusta, disse que a paciente infectada é uma profissional da saúde, que trabalha em outra cidade.

A secretaria de Saúde acompanha o caso, a pacientes está em isolamento domiciliar. Maria Augusta reforçou as medidas de prevenção ao novo coronavírus como higienização das mãos e o uso de máscaras faciais, além disso, a secretária destacou a importância do isolamento social para evitar a contaminação pelo vírus.

– Fiquem em casa, quando forem para a rua usem máscaras. Evitem ficar circulando em locais que não há necessidade de vocês irem. Essas medidas são primordiais para a proteção de todos – disse em um vídeo nas redes sociais.

A secretária informou que a prefeitura montou uma estrutura de oito leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), com respiradores, para atender à população, caso tenha novos casos confirmados. No momento, a prefeitura está fazendo a contratação de uma equipe especializada no atendimento da Covid-19.

– Esperamos não precisar usar esses leitos, mas se precisarmos teremos como atender as pessoas de Rio Claro dentro do próprio município – disse Maria Augusta.