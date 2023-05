Rio Claro: Família pede ajuda para encontrar jovem desaparecida

Matéria publicada em 24 de maio de 2023, 14:32 horas

Ela e uma amiga foram vistas pela última vez na Fazenda da Grama

Rio Claro – A família de Vanessa de Fraga de Santos, de 26 anos, pede ajuda para encontrar a jovem, que tem deficiência intelectual e está desaparecida desde segunda-feira (22). Vanessa e Márcia Neves de Brito, de 38 anos, que também está desaparecida, foram vistas pela última vez na Fazenda da Grama, em Rio Claro.

De acordo com informações apuradas pelo DIÁRIO DO VALE, Vanessa teria saído de casa para ir com Márcia, que é vizinha e amiga da família, à Barra Mansa receber o Bolsa-Família. Desde então, as duas não foram mais vistas. Elas moram na Rua Pedreira, no Centro da cidade. Vanessa, que é atendida pelo Cras de Rio Claro fala pouco e não tem noção de localidade.

Se alguém tiver alguma informação, pode entrar em contato pelo telefone (24) 99904-8156.

Foto: Divulgação