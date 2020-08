Rio de Janeiro ganha selo internacional de turismo

Matéria publicada em 31 de agosto de 2020, 11:32 horas

Rio- Referência internacional em Turismo Consciente, a Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) acaba de ganhar mais um incentivo para alavancar o turismo no estado adquirindo o status de embaixadora do selo internacional “Safe Travels”. O Selo foi criado pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), e tem como objetivo estabelecer protocolos que tornem as viagens ainda mais seguras. A iniciativa foi intermediada pela Setur-RJ, colocando o estado como primeiro da Região Sudeste a emitir o selo internacional.

Para a secretária de Estado de Turismo, Adriana Homem de Carvalho, o anúncio da emissão do Selo é uma vitória para o turismo fluminense, que vem dando exemplo de boas práticas no setor, por meio do programa “Rio de Janeiro Turismo Consciente”.

– Estamos muito felizes por sermos embaixadores de um selo internacional que garante mais segurança às viagens dos turistas em todo o Estado. Acreditamos que representar um órgão tão importante como o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, reconhecido por grandes empresas e instituições ligadas ao trade internacional é uma oportunidade ímpar. Com esta parceria o turista se sente ainda mais seguro e toda a cadeia produtiva do setor é beneficiada – conclui Adriana.

O site – www.turismoconscienterj.com.br – registra atualmente mais de 3 mil cadastros de prestadores turísticos de todo o RJ, estando 2,3 mil deles já disponíveis na plataforma digital. O site também informa o status do monitoramento do que está em funcionamento nos destinos turísticos do Estado.

A designação é voltada aos prestadores de serviços turísticos do setor público e privado do estado. Entre as condições para a obtenção do reconhecimento, os requerentes devem já possuir a versão estadual “Rio de Janeiro Turismo Consciente”, além de estar alinhados às diretrizes, políticas e condições de biossegurança emitidas pela WTTC.

Os interessados em conquistar o “Safe Travels” e que atenderem aos requisitos já mencionados deverão enviar um e-mail para: selowttc.seturrj@gmail.com fazendo a sua solicitação. Em seguida receberão o link de cadastramento, onde devem assinalar que estão de acordo com os Termos e Condições dos protocolos de saúde, emitidos pela WTTC. Após este passo e já sendo portador da chancela estadual “Rio de Janeiro Turismo Consciente”, a autorização de uso do “Safe Travels” é emitida, junto com todo o material de divulgação e identidade visual do projeto.