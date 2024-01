Estado do Rio – O Estado do Rio produziu 8,6 milhões de toneladas de aço em 2023, se consolidando como o segundo maior produtor do país, responde por 27% da produção nacional, atrás apenas de Minas Gerais. Em dezembro, o Rio de Janeiro produziu 581 mil toneladas de aço bruto, ou 23% da produção do país, no mês. Os dados são do Instituto Aço Brasil, entidade representativa das empresas brasileiras produtoras de aço.

– O Estado do Rio vive um momento de expansão econômica, e o crescimento da produção de aço comprova isso, já que a indústria siderúrgica é considerada um indicador de avanço econômico. O setor é um dos mais estratégicos para o desenvolvimento econômico e social: gera milhares de empregos, investimentos e divisas – ressalta o governador Cláudio Castro.

De acordo com o Instituto Aço Brasil, a produção brasileira de aço bruto foi de 31,9 milhões de toneladas no acumulado de janeiro a dezembro de 2023.