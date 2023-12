Rio de Janeiro recebe novo escritório da Organização Mundial do Turismo

Estado do Rio – Um marco para as ações de turismo do Brasil e das Américas. O secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, participou na tarde desta quinta-feira (14) da cerimônia de celebração e assinatura do acordo de instalação regional da Organização Mundial do Turismo (OMT) para as Américas no Brasil. Sediado na cidade do Rio de Janeiro, no Centro, o escritório representa um impulso significativo para as iniciativas turísticas nos países das Américas e do Caribe, abrindo portas para colaborações e projetos conjuntos em especial para o estado do Rio de Janeiro.

– Mais uma vez o Rio de Janeiro ficará em destaque em relação as ações de Turismo em âmbito mundial. O escritório vai ser um marco para as atividades de 2024, quando estão previstos diversos projetos para impulsionar o fluxo turístico entre países da América Latina, com cooperação técnica, atividades de capacitação e de atração de investimentos para os diversos destinos fluminenses – ressalta o secretário Gustavo Tutuca.

O acordo para a instalação da representação brasileira da OMT foi formalizado pelo Ministro Sabino e pelo Secretário-Geral da OMT, Zurab Pololikashvili, durante a 25ª Assembleia Geral da entidade da ONU, ocorrida no Uzbequistão em outubro. Com sede em Madri (Espanha), a OMT atualmente conta apenas com um escritório regional, localizado na Arábia Saudita. A chegada ao Brasil fortalecerá ainda mais a presença da organização nas Américas, proporcionando uma base estratégica para impulsionar o turismo no Brasil, tendo o Rio de Janeiro como protagonista.

Participaram da cerimônia o Secretário-Geral da OMT, Zurab Pololikashvili, o ministro do Turismo, Celso Sabino, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, além de autoridades e representantes de toda a cadeia produtiva do setor.