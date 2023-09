Rio de Janeiro se consolida como capital nuclear em 2023

Estado do Rio – Cinquenta mil pessoas conheceram o funcionamento e a segurança das usinas nucleares brasileiras por meio das atividades realizadas pelo Observatório Nuclear (ON). Faltando quase quatro meses para o fim de 2023, o ON já atingiu o número alcançado em todo o ano passado.

O centro de visitação gratuito da empresa fica localizado às margens da rodovia Rio-Santos, na altura de Angra dos Reis, e faz parte da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA).

O espaço moderno e interativo proporciona informações sobre a geração de energia elétrica a partir de reatores nucleares, a história do setor no Brasil e os cuidados que a Eletronuclear tem com a segurança.

“Trata-se de um ambiente tecnológico com totens informativos e profissionais altamente capacitados para proporcionar uma experiência imersiva ao visitante, possibilitando que ele conheça tudo sobre as usinas nucleares de Angra”, conta o chefe do Departamento de Relações Públicas e Comunicação Regional da Eletronuclear, José Chahim.

Além das visitas presenciais ao local, o recorde também contempla aqueles que participaram de outras iniciativas do Observatório Nuclear, como atividades itinerantes. Somente em janeiro deste ano, mais de nove mil pessoas foram alcançadas pelas ações da equipe. Julho foi o segundo mês mais positivo do ano, passando de oito mil interessados no assunto.

“A expectativa para 2023 é ampliar ainda mais as atrações no ON. Planejamos construir uma varanda panorâmica, lojas de souvenirs e um ambiente para comercialização de artesanato pelas comunidades tradicionais. A meta é alcançar 75 mil pessoas com nosso trabalho ainda neste ano”, completa o superintendente de Comunicação Institucional da Eletronuclear, Marco Antonio Torres.

O Observatório Nuclear representa uma oportunidade para mitigar a desinformação sobre a operação e a segurança das usinas nucleares. O espaço é uma ferramenta da política de transparência e esclarecimento com a sociedade da Eletronuclear. Entre os principais visitantes do espaço estão escolas regionais, universidades e entidades profissionais.

Além de exercer o papel fundamental de informar, o Observatório é uma atração turística regional. Ele funciona de segunda a sexta-feira, e também aos sábados, domingos e feriados. O local é pet friendly e conta com acessibilidade para cadeirantes, além de wi-fi disponível para os visitantes. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3362-9063/9770 ou pelo e-mail [email protected].