Rio de Janeiro será uma das sedes da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027

“O Rio de Janeiro não poderia ficar de fora desta importante celebração do futebol feminino. Reconhecido internacionalmente como palco dos grandes eventos, a inclusão do nosso estado neste contexto reafirma a nossa vocação para receber. Estamos entusiasmados com a oportunidade de contribuir para que esta edição da Copa se torne uma experiência memorável, tanto para as seleções participantes quanto para os torcedores” ressaltou o governador.

Em outubro do ano passado, representantes da FIFA fizeram uma rodada de inspeção nas 12 cidades candidatas a sediar jogos no Brasil, avaliando diversos quesitos, como mobilidade, aeroportos e infraestrutura técnica.

Além do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo vão receber partidas do Mundial. O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rafael Picciani, destacou o impacto que a Copa trará para o estado.