Rio envia mais de 20 milhões de doses de vacinas a 92 cidades

Rio – A Secretaria de Saúde (SES) do estado do Rio já distribuiu mais de 20 milhões de doses das vacinas contra a covid-1 aos 92 municípios fluminenses. Assim, 56% da população adulta estão com o esquema vacinal completo (primeira e segunda doses ou dose única) e mais de 90% com a primeira dose.

Segundo o secretário de Saúde, Alexandre Chieppe, “essa é a campanha de vacinação de maior sucesso da história do Rio de Janeiro. Faltando pouco menos de um trimestre para acabar o ano conseguimos superar muitas dificuldades alcançando essa marca.”

A Secretaria de Saúde é responsável pela distribuição de doses de imunizantes contra a covid-19 a todo o estado.

Os ofícios contendo as quantidades que destinadas a cada município são enviados assim que é realizada a conferência das doses entregues pelo Ministério da Saúde. Como a distribuição das doses para os municípios é realizada entre 24h e 48h após a chegada da remessa, as secretarias municipais são informadas da quantidade durante a logística de entrega das vacinas.

Das 20 milhões de doses aplicadas, mais de 11 milhões foram em mulheres e nove milhões nos homens. Desse total, 41% são doses da AstraZeneca, 31% da CoronaVac, 25,7% da Pfizer e 1,8% da Janssen.

As informações estão disponíveis para consulta no vacinômetro do estado.