Rio Grande do Sul: traficantes usam carreta de doações para transportar drogas

São Domingos (SC)- Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com policiais militares rodoviários de Santa Catarina, apreenderam na madrugada deste sábado (18) uma carga de drogas em uma carreta que trafegava pela rodovia estadual SC-480, em São Domingos, no estado de Santa Catarina. A operação resultou na apreensão de 52 kg de cocaína e 1 kg de crack.

As drogas foram encontradas em uma carreta com placa de Cascavel, PR, que transportava legalmente 20 toneladas de donativos destinados à Defesa Civil do Paraná, para serem entregues às vítimas das enchentes no estado do Rio Grande do Sul.

De acordo com as autoridades, a operação foi realizada após a troca de informações entre as forças de segurança. Os agentes abordaram o veículo na estrada localizada no oeste catarinense e, ao inspecionar o estepe, descobriram dezenas de tabletes de cocaína e crack escondidos.

O motorista, de 39 anos, confessou que entregaria o estepe contendo as drogas em um posto de combustíveis antes de descarregar os donativos no Rio Grande do Sul. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Chapecó (SC), onde responderá pelo crime de tráfico de drogas.

A carreta foi apreendida e está em Xanxerê (SC), aguardando a chegada de outro veículo para transportar os donativos às vítimas das enchentes no estado gaúcho.

As informações são da Polícia Rodoviária Federal.