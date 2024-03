Rio Indústria comemora suspensão das restrições de tráfego de caminhões na Avenida Brasil

Estado do Rio – A Associação de Indústrias do Estado do Rio, junto a diversas entidades e em diálogo aberto com a Prefeitura do Rio, comemorou a suspensão das restrições de tráfego de caminhões na Avenida Brasil. Essa medida, prevista inicialmente para entrar em vigor com a inauguração do novo corredor de BRT, foi reconsiderada após uma reunião na noite desta quinta-feira (14).

“Esta suspensão é importante para o desenvolvimento industrial do Rio de Janeiro, garantindo a fluidez em uma das principais vias de acesso e distribuição de mercadorias do estado. Graças ao esforço conjunto e ao compromisso com o diálogo, não haverá limitações de horário para o tráfego de caminhões na Avenida Brasil, promovendo maior eficiência logística e suporte ao crescimento do nosso setor”, comenta Gladstone Santos, presidente da Rio Indústria.

Segundo a Associação, a Prefeitura se comprometeu a monitorar o fluxo de trânsito mensalmente, assegurando que as necessidades de todos sejam atendidas, sendo este um exemplo de como o diálogo e a colaboração podem levar a soluções benéficas para todos.

“Juntos, continuaremos a impulsionar o desenvolvimento industrial do Rio, defendendo os interesses do nosso segmento e contribuindo para uma economia mais forte.”, finaliza Gladstone.