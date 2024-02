Rio lança campanha ‘Contra a Dengue Todo Dia’ nos desfiles do Sambódromo

Estado do Rio – O Governo do Estado vai aproveitar o Carnaval do Sambódromo – palco do maior espetáculo da Terra – para lançar a campanha de combate ao mosquito transmissor da dengue. Nos dias de desfiles das escolas de samba, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) fará ações de conscientização para mobilizar as foliãs e os foliões que chegarem à Marquês de Sapucaí, e fazer a mensagem dos “10 minutos que salvam vidas” chegar também ao público que assiste de casa.

Equipes com a camisa da campanha estarão nas entradas do Sambódromo com dispensers, sugerindo o uso de repelente contra mosquito aedes aegypti. Um vídeo de alerta contra a doença será exibido em nove telões da Avenida. O lema da campanha é “Governo do Rio contra a dengue todo o dia”, e destaca ações de atendimento à população e apoio aos municípios na prevenção. Na abertura de cada dia de desfile, um cortejo vai exibir a faixa com o slogan da ação.

– É hora de todo o mundo fazer a sua parte. O Governo do Estado está usando tecnologia para monitorar os casos e, ao mesmo tempo, está qualificando os profissionais de saúde para o atendimento à população. A Secretaria também está apoiando os 92 municípios do estado. Compramos equipamentos e insumos, que estão sendo distribuídos aos municípios com maior incidência de casos, reforçamos a rede de atendimento e capacitamos nossos profissionais – explicou a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

A secretária faz um alerta: é importante que toda a população se engaje na luta para eliminar os focos do mosquito, pois 80% deles estão dentro de casa. O estado apresenta tendência de alta na transmissão, com circulação acima do esperado para a época.

– Precisamos falar de dengue todos os dias, combater o mosquito sempre, mas para a população bastam dez minutos semanais, pois esse é o período que o Aedes aegypti precisa para passar de ovo a mosquito adulto. Com verificação e eliminação dos criadouros uma vez por semana, podemos evitar o nascimento de novos mosquitos – explica a secretária.

Boletim da Dengue

Até o dia 05 de fevereiro, foram registrados 25.136 casos prováveis de dengue em todo o estado. A SES-RJ recebeu duas notificações de óbitos dos municípios: um em Mangaratiba e um em Itatiaia. Outros 21 estão sob investigação. Em 2023, houve 51.494 casos e 30 óbitos confirmados.

Programa Governo do Rio contra a Dengue Todo Dia!

O Governo do Estado do Rio comprou equipamentos e insumos que estão sendo distribuídos aos municípios com maior incidência de casos, para a montagem de até 80 salas de hidratação, que terão capacidade para atender, ao todo, até 8 mil pacientes por dia. O investimento é de R$ 3,7 milhões.