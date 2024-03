Rio Paraíba: CSN soltará 5,1 mil peixes de espécies ameaçadas

Volta Redonda – Em comemoração ao Dia Mundial da Água, – 22 de março – a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) realizará uma série de atividades educativas e de conscientização ambiental. Entre as ações planejadas destaca-se a soltura de peixes juvenis no Rio Paraíba do Sul, uma iniciativa promovida pelo Programa de Educação Ambiental (PEA) da empresa.

Segundo a CSN, o PEA, em parceria com as secretarias de Educação e Meio Ambiente de Volta Redonda, tem realizado visitas educativas com alunos da rede pública de ensino no Centro de Pesquisa da CSN, além de ações de limpeza do Córrego do Bugio.

Na sexta-feira, a empresa fará a soltura de 5.100 peixes juvenis no Rio Paraíba do Sul. O evento será às 15h, no Deck da Defesa Civil na Ilha São João. “Essa iniciativa não apenas visa enriquecer a biodiversidade local, mas também contribuir para o repovoamento de espécies nativas do rio, ressaltando que os peixes a serem soltos são de espécies ameaçadas de extinção, o que amplia ainda mais a relevância dessa ação para a preservação da fauna aquática”, diz a empresa.

A limpeza do Córrego do Bugio será feita em parceria com o Grupo Recriar e o Rotary Clube, programada para o dia 26 de março, das 8h às 12h.

Programa de Educação Ambiental (PEA)

Em 2022, a CSN lançou o Programa de Educação Ambiental (PEA) em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura local, por meio das secretarias de Educação e Meio Ambiente. O programa atende a 23 escolas públicas e visa conscientizar alunos, professores e comunidade em geral sobre a importância da sustentabilidade.

Através de oficinas, palestras e atividades práticas, o PEA promove a integração equilibrada das várias dimensões da sustentabilidade (ambiental, social, ética, cultural, econômica, espacial e política) no desenvolvimento, buscando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.