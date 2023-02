Rio Paraíba do Sul começa a transbordar em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2023, 17:36 horas

Barra do Piraí – O Rio Paraíba do Sul começou a transbordar na tarde desta segunda-feira (13), em Barra do Piraí. As inundações aconteceram próximas ao Hospital Santa Casa, no Centro do município. A Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí havia feito o alerta informando que, devido às chuvas que estão caindo na região na tarde desta segunda, as vazões no rio Paraíba do Sul estão apresentando aumento. Por conta disso, havia o risco de inundações.

Veja o vídeo: