Rio Paraíba sobe e invade passagem da ponte Pequetito Amorim

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2020, 08:50 horas

Volta Redonda – Com o aumento da vazão da represa do Funil, em Itatiaia, na quarta-feira (12), o nível do Rio Paraíba subiu em Barra Mansa, Resende e Volta Redonda. Por consequência, a passagem da ponte Pequetito Amorim, no bairro Niterói, em Volta Redonda, está interditada. A Secretaria Municipal de Transporte Urbano (SMTU) obstruiu a pista com placas de aviso, na manhã desta quinta-feira (13).

Na madrugada desta quinta-feira, a elevação do rio deixou interditada a passagem de veículos e pedestres sob as pontes Dr. Murilo César, que liga o bairro Aterrado à Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Niterói.