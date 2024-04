Rio poderá ter campanha de prevenção ao câncer de testículo

Estado do Rio – A Campanha Estadual de Prevenção e Combate ao Câncer de Testículo pode ser instituída no Rio. O objetivo é a realização de ações de conscientização e prevenção, para oferecer maiores informações sobre a enfermidade, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuir para a redução da mortalidade. A campanha consta no Projeto de Lei 4.970/21, de autoria do deputado Anderson Moraes (PL), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em segunda discussão, nesta terça-feira (02/04). Caso receba emendas, o projeto será retirado de pauta.

De acordo com a proposta, todo paciente diagnosticado com câncer de testículo deve receber acolhimento humanizado, respeitoso e ser cuidada em ambiente adequado ao seu tratamento.

O Executivo, em parceria com a iniciativa privada e entidades civis, deverá realizar ações educativas de conscientização e prevenção sobre este tipo de câncer. Para fins de orientação, as ações da campanha devem ser amplamente divulgadas nos meios de comunicação e redes sociais já existentes na rede de saúde pública.

O governo regulamentará a norma através de decretos. “A mortalidade e diagnóstico tardio se devem, principalmente, à falta de informação sobre os sintomas deste câncer. Quando em estágio inicial, a doença tem sintomas comuns ao dia a dia dos homens – e muitas vezes ignorados – o que dificulta a descoberta antecipada da doença, fato que reforça a importância da divulgação educativa de caráter informativo e preventivo”, explicou o parlamentar.