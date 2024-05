Rio: PRF realiza encontro do Grupo de Educação para o Trânsito

Rio de Janeiro – No auditório da Superintendência da Policia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro (SPRF-RJ), nesta quinta-feira (2), aconteceu o encontro dos policiais do Grupo de Educação para o Trânsito (Getran-RJ) que serão os principais agentes na divulgação e realização de atividades educacionais direcionadas para conscientização de todos envolvidos no trânsito.

O evento foi dividido em duas etapas. A primeira, palestras foram ministradas aos servidores para melhoria das oratórias e das técnicas de comunicação, já na segunda etapa, foram formadas equipes em “oficinas” para realização das atividades práticas e troca de experiência entre os policiais.

Na oportunidade, foi enfatizada a importância da educação para o trânsito e a necessidade de criação de mais ações educacionais.